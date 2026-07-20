В новосибирском аэропорту пресекли контрабанду 25 миллионов рублей

В аэропорту Толмачево пресекли один из крупнейших случаев вывоза крупной суммы денег за рубеж. Как сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления 20 июля, только за полгода в Новосибирской области было возбуждено три уголовных дела данной направленности.
Всего за шесть месяцев через международные аэропорты Сибири пытались вывести почти 39 миллионов рублей. По информации таможенников, это в 3,6 раза больше, чем в аналогичный период 2025 года.
При этом самый крупный случай был пресечен в Новосибирской области. Пассажир пытался увезти в Республику Таджикистан более 25 миллионов рублей.
— Более половины таких дел связаны с нарушением валютного законодательства при экспорте леса и лесоматериалов. Чаще всего речь идет о неисполнении резидентом обязательств по внешнеторговому договору в установленный срок и несвоевременном предоставлении участниками ВЭД отчетности по валютным операциям, — отметила начальник отдела валютного контроля СТУ Ольга Сунцова.