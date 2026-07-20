Тело 11-летнего альпиниста и его пострадавшего отца эвакуировали с Эльбруса

Напомним, на Эльбрусе на высоте около 4200 метров двое альпинистов сорвались со скал. 11-летний мальчик погиб, его отец получил серьёзные травмы. СК начал проверку. По предварительной информации, у отца и сына порвался страховочный тросс, что привело к гибели несовершеннолетнего. Сейчас не могли добраться до пострадавшего, который ждал помощи у тела мальчика.