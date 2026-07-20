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Тело 11-летнего альпиниста и его пострадавшего отца эвакуировали с Эльбруса

В Кабардино‑Балкарской Республике завершены спасательные работы на горе Эльбрус после трагедии с альпинистом и его 11-летним сыном. МЧС России эвакуировало пострадавшего и тело ребёнка в посёлок Терскол, где их передали медикам и следственным органам.

«Спасатели эвакуировали пострадавшего и тело погибшего в Терскол, где их передали медикам и следственно-оперативной группе правоохранительных органов», — уточнили в МЧС.

В операции участвовали 12 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, сотрудники центра «Лидер» и коммерческий вертолёт «Хелиэкшн». МЧС напоминает туристам, что горы являются зоной повышенной опасности для жизни и здоровья, и настоятельно рекомендует соблюдать осторожность на маршрутах.

Напомним, на Эльбрусе на высоте около 4200 метров двое альпинистов сорвались со скал. 11-летний мальчик погиб, его отец получил серьёзные травмы. СК начал проверку. По предварительной информации, у отца и сына порвался страховочный тросс, что привело к гибели несовершеннолетнего. Сейчас не могли добраться до пострадавшего, который ждал помощи у тела мальчика.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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