Тайна могилы в горах раскрыта: В США опознали останки богатой наследницы, убитой любовником

Ранее Life.ru рассказывал, как спустя год после убийства полиция задержала двоих мужчин, подозреваемых в расправе над 33-летним уроженцем Омской области. По версии следствия, в июле прошлого года фигуранты 40 и 53 лет забили жертву в квартире в Кудрово, а чтобы скрыть следы, расчленили тело, расфасовали по пяти пакетам и выбросили в канаву у карьера Мяглово в Ленобласти. Останки нашли лишь в мае, а самих обвиняемых схватили в Челябинской области, где они прятались около года. Причиной названа личная неприязнь.