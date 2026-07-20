В Башкирии подтопило деревни и мост после размыва дамбы в Пермском крае

В деревне Уршады Аскинского района Башкирии после размыва дамбы в Пермском крае подтопило 32 жилых дома, об этом сообщил руководитель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.
«Во второй половине воскресенья уровень воды в реке Сарс поднялся более чем на 1,5 метра, что привело к подтоплению 32 придомовых территорий в деревне Уршады. Пострадавших нет, был подготовлен пункт временного размещения, но 38 жителей подтопленных участков разместились у родственников», — отметил Кирилл Первов.
По его словам, сейчас на месте работают спасатели, экстренные службы и представители районной администрации.
В деревне Чурашево подтоплено 24 дома Фото: Пресс-служба администрации Аскинского района.
В то же время глава района Динис Юсупов сообщает о подтоплении 24 домов в деревне Чурашево и моста через реку Атер на подъезде к деревням Тюйск, Талог и Верхненикольское. В Чурашево эвакуировано 30 человек.
Напомним, в Пермском крае введен режим ЧС из-за непрекращающихся ливней.