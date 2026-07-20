В Башкирии подтопило деревни и мост после размыва дамбы в Пермском крае

«Во второй половине воскресенья уровень воды в реке Сарс поднялся более чем на 1,5 метра, что привело к подтоплению 32 придомовых территорий в деревне Уршады. Пострадавших нет, был подготовлен пункт временного размещения, но 38 жителей подтопленных участков разместились у родственников», — отметил Кирилл Первов.