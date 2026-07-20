Более 6 тысяч жителей Хабаровского края пострадали от укусов клещей

— Главное правило при обнаружении присосавшегося клеща — не пытаться удалять клеща голыми руками и не использовать народные методы, так как это повышает риск впрыскивания содержимого клеща в рану и заражения. Лучше по возможности обратиться в ближайший травмпункт или поликлинику: врач аккуратно удалит клеща, обработает место укуса и подскажет дальнейшие шаги, — уточняют в ведомстве.