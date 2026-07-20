Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 6 тысяч жителей Хабаровского края пострадали от укусов клещей

Сейчас в регионе наблюдается снижение количества обращений по поводу их присасывания.

Источник: Хабаровский край сегодня

Снижение количества обращений в медицинские организации по поводу присасывания клещей отмечают в Хабаровском крае. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», в связи с наступлением жары, меняется и активность клещей: прямые солнечные лучи действуют на этих членистоногих угнетающе.

Однако это не означает, что они не выходят на охоту вовсе. Поэтому на данный момент с начала сезона активности клещей в регионе зарегистрировано более 6100 обращений.

Как напомнили в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, клещи переносят разные инфекции, среди которых клещевой вирусный энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), эрлихиоз и анаплазмоз.

— Главное правило при обнаружении присосавшегося клеща — не пытаться удалять клеща голыми руками и не использовать народные методы, так как это повышает риск впрыскивания содержимого клеща в рану и заражения. Лучше по возможности обратиться в ближайший травмпункт или поликлинику: врач аккуратно удалит клеща, обработает место укуса и подскажет дальнейшие шаги, — уточняют в ведомстве.

К слову, сам укус обычно безболезненный, поэтому человек может долго не замечать присосавшегося клеща. После удаления паразита на коже остается небольшая точка или покраснение,

Насторожить должны определенные симптомы: повышение температуры, озноб, слабость, головная боль, ломота в мышцах и суставах, покраснение кожи, особенно если пятно увеличивается в размерах и имеет неравномерную окраску, а также тошнота, светобоязнь, нарушение чувствительности или движений.

Но самолечением заниматься не нужно, так как только врач на основании показаний может назначить необходимые препараты.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше