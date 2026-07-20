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Электричка насмерть сбила женщину на перегоне Рощино — Каннельярви

Личность погибшей в настоящее время не установлена.

Источник: Piter.TV

В Выборгском районе Ленинградской области под колеса электрички попала женщина. Как сообщает 47news со ссылкой на собственные источники, трагедия произошла в пятницу, 19 июля.

По предварительной информации, инцидент случился на 63-м километре железнодорожного перегона между станциями Рощино и Каннельярви. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте до прибытия экстренных служб.

Правоохранительные органы выясняют все детали происшествия, в том числе точный возраст женщины и то, как она оказалась на путях.