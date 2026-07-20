Глава сельхозпредприятия в Башкирии осужден за мошенничество по нацпроекту

В Караидельском районе председатель сельскохозяйственного предприятия осужден за мошенничество (с. 3 ст. 159 УК РФ) с деньгами нацпроекта. Об этом сообщает прокуратура республики.
Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки надзорного ведомства.
Руководитель представил в профильное ведомство подложные документы о закупке молочной продукции у членов кооператива. Это позволило получить субсидию в сумме 520 тыс. рублей на возмещение части затрат в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Подсудимый признал свою вину.
Суд назначил ему наказание в виде 3-х лет условно с испытательным сроком на 2 года. Кроме того, удовлетворен иск прокуратуры о взыскании ущерба. В обеспечительных целях на автомобиль подсудимого наложен арест.