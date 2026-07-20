В Приволжском районе Казани возник крупный пожар на овощном складе

Ночью в Казани произошёл крупный пожар на складе для хранения фруктов и овощей. Сообщение о возгорании по адресу: 2-я Тихорецкая, 41 поступило в экстренные службы в 02:47.
Одноэтажное здание размером 25 на 100 метров было построено из железобетона с частичным использованием сэндвич-панелей. К моменту прибытия первых пожарных расчётов огонь уже охватил около 1 тыс. квадратных метров. Спасатели также зафиксировали тление утеплителя и сильное задымление.
В 04:05 в связи со сложностью обстановки ранг пожара был повышен до второго. Однако уже в 05:20 специалистам удалось локализовать возгорание на той же площади. По предварительным данным, открытое горение ликвидировано.
В тушении участвовали 68 человек и 19 единиц техники, из них от МЧС России — 38 человек и 9 единиц техники. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.