В Ревде осудили двух сотрудников завода за гибель рабочего от выплеска металла

Суд установил прямую причинную связь между действиями подсудимых и смертью потерпевшего согласно заключению экспертизы о тяжком вреде здоровью. При вынесении приговора суд учел наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих их вину факторов. Андрею Попову назначено 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, Михаилу Петри — два года лишения свободы также условно с аналогичным испытательным периодом. Приговор еще не вступил в законную силу.