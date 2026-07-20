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Полиция выясняет обстоятельства гибели 21-летнего алматинца

В Бостандыкском районе Алматы молодой человек погиб, упав с общего балкона жилого дома, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Прибывшие на место сотрудники полиции и экстренных служб установили личность погибшего — ему был 21 год.

«От полученных травм он скончался на месте. По предварительным данным, перед происшествием молодой человек находился в верхней одежде, несмотря на жаркую погоду».Пресс-служба ДП Алматы.

Эта и другие детали, как уточнили стражи порядка 19 июля 2026 года, будут тщательно изучены в ходе расследования.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе мотивы и причины трагедии. Изучаются образ жизни погибшего, круг общения и другие обстоятельства, имеющие значение для расследования», — пресс-служба ДП Алматы.