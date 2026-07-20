СК возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки дронов на Москву

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в ночь с 19 на 20 июля на столичный регион летело более 400 вражеских дронов. Большинство из них удалось нейтрализовать на дальних подступах, 85 БПЛА уничтожены на подлёте к Москве. Шесть пострадавших с минно-взрывной травмой были доставили в Домодедовскую больницу.