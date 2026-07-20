Два человека утонули за сутки в Нижегородской области

В Нижегородской области за сутки зарегистрировали три инцидента на водных объектах. Данные приводит ГУ МЧС России по Нижегородской области.
По информации ведомства, в результате происшествий два человека погибли, ещё одного человека удалось вытащить из воды благодаря действиям очевидцев.
Места ЧП — Выкса, Кстовский район Нижнего Новгорода и Павловский округ.
Ранее труп мужчины обнаружили в пруду в Нижегородской области.
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МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше