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Два человека утонули за сутки в Нижегородской области

Места ЧП — Выкса, Кстовский район Нижнего Новгорода и Павловский округ.

В Нижегородской области за сутки зарегистрировали три инцидента на водных объектах. Данные приводит ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации ведомства, в результате происшествий два человека погибли, ещё одного человека удалось вытащить из воды благодаря действиям очевидцев.

Места ЧП — Выкса, Кстовский район Нижнего Новгорода и Павловский округ.

Ранее труп мужчины обнаружили в пруду в Нижегородской области.

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