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Глава подмосковного Подольска сообщил о падении обломков БПЛА на предприятие

В подмосковном Подольске силы ПВО отразили атаку беспилотников, обломки дронов упали по нескольким адресам. Об этом заявил глава городского округа Григорий Артамонов. По его словам, «зафиксированы повреждения» по нескольким адресам. Экстренные службы уже работают на местах.

В подмосковном Подольске силы ПВО отразили атаку беспилотников, обломки дронов упали по нескольким адресам. Об этом заявил глава городского округа Григорий Артамонов. По его словам, «зафиксированы повреждения» по нескольким адресам. Экстренные службы уже работают на местах.

«Зафиксировано падение обломков на территории предприятий и в жилых зонах», — сообщил чиновник. Подробности о повреждениях на предприятиях округа господин Артамонов не привел. При этом он уточнил, что была повреждена котельная на улице Лапшенкова, частный дом в деревне Малое Толбино, несколько многоквартирных домов и автомобилей. Данные о погибших и пострадавших не поступали.

В Wildberries ранее опровергли пожар на складе в Коледино под Подольском. В компании заявили, что сотрудников эвакуировали из-за атаки БПЛА, но объект продолжает работу. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что также ущерб был причинен в Домодедово и Одинцово.

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