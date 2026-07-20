В Ростовской области в ДТП на трассе погиб велосипедист

Трагедия случилась вечером 19 июля 2026 года, около 21:10, на автодороге Р-280 «Ростов-на-Дону — Таганрог — Симферополь — Новороссия» вблизи села Приморка. По предварительной информации региональной Госавтоинспекции, 33-летний водитель автомобиля марки Honda совершил наезд на 50-летнего мужчину, который передвигался на велосипеде. От полученных тяжёлых травм потерпевший скончался прямо на месте происшествия. В настоящее время все детали и точные причины смертельного столкновения выясняют сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области.