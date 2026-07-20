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Два человека пострадали из-за опрокинувшегося авто в Нижнем Новгороде

Обоих пострадавших госпитализировали в Павловскую центральную районную больницу.

В Богородском округе Нижегородской области 20 июля произошло дорожно‑транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека. Информацию об этом распространила пресс‑служба регионального ГИБДД.

Авария случилась на автодороге Богородск — Ключищи. За рулём автомобиля «Лифан» находилась 23‑летняя женщина, не имевшая водительских прав. Она потеряла контроль над машиной — транспортное средство съехало на обочину, опрокинулось и врезалось в деревья.

Травмы получили водитель и 36‑летний пассажир, сидевший спереди. Обоих пострадавших госпитализировали в Павловскую центральную районную больницу. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее припаркованный Mitsubishi без водителя сбил женщину в Нижнем Новгороде.