Два человека пострадали из-за опрокинувшегося авто в Нижнем Новгороде

Авария случилась на автодороге Богородск — Ключищи. За рулём автомобиля «Лифан» находилась 23‑летняя женщина, не имевшая водительских прав. Она потеряла контроль над машиной — транспортное средство съехало на обочину, опрокинулось и врезалось в деревья.