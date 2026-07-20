Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на столичный регион

По факту теракта в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований в Московском регионе возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По факту теракта в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований в Московском регионе возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

— В результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам в Московской области пострадали мирные граждане, — уточнили в канале ведомства на платформе МАКС.

Она добавила, что СК даст полную уголовно-правовую оценку действиям Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершившим очередные террористические акты против мирных граждан.

По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, два человека получили ранения в результате атаки украинской армии на регион. Основные последствия от удара украинской армии зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше