Трехлетний ребенок пострадал в ДТП с двумя автомобилями в Нижнем Новгороде

В числе пострадавших — маленький пассажир одной из легковушек: ребёнка экстренно госпитализировали в детскую областную больницу на машине скорой помощи. Кроме того, травмы получила 38‑летняя пассажирка автомобиля Peugeot — от размещения в стационаре она отказалась.