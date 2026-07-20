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Трехлетний ребенок пострадал в ДТП с двумя автомобилями в Нижнем Новгороде

38‑летняя женщина, управлявшая автомобилем Peugeot, при выезде с второстепенной дороги не уступила путь машине Toyota, которой управлял 32‑летний водитель.

В Нижнем Новгороде на улице Невзоровых произошло ДТП, в результате которого травмы получил трёхлетний ребёнок. Данные о происшествии предоставила пресс‑служба региональной ГИБДД.

Авария случилась из‑за нарушения правил проезда перекрёстка: 38‑летняя женщина, управлявшая автомобилем Peugeot, при выезде с второстепенной дороги не уступила путь машине Toyota, которой управлял 32‑летний водитель. В результате транспортные средства столкнулись.

В числе пострадавших — маленький пассажир одной из легковушек: ребёнка экстренно госпитализировали в детскую областную больницу на машине скорой помощи. Кроме того, травмы получила 38‑летняя пассажирка автомобиля Peugeot — от размещения в стационаре она отказалась.

Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать детали аварии.

Ранее два человека пострадали из-за опрокинувшегося авто в Нижнем Новгороде.