Логистический комплекс Wildberries в Коледине работает в штатном режиме

Логистический центр Wildberries в Коледине работает в штатном режиме. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).
— Логистический комплекс Wildberries в Коледине продолжает работу в штатном режиме, — цитирует сообщение ТАСС.
Там также уточнили, что ранее в целях обеспечения безопасности на данном складском комплексе была проведена эвакуация, однако люди уже вернулись на свои рабочие места.
18 июля вражеские беспилотники также ударили по двум логистическим центрам Wildberries в Московской и Тамбовской областях. На втором объекте погибли семь человек и еще 25 получили ранения. В Электростали на складе площадью больше 360 тысяч квадратных метров пострадал 61 человек, еще один погиб.