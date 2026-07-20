Логистический комплекс Wildberries в Коледине работает в штатном режиме

18 июля вражеские беспилотники также ударили по двум логистическим центрам Wildberries в Московской и Тамбовской областях. На втором объекте погибли семь человек и еще 25 получили ранения. В Электростали на складе площадью больше 360 тысяч квадратных метров пострадал 61 человек, еще один погиб.