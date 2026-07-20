Бригадир ореховской ОПГ, организовавший убийство Саши Македонского, пропал под Красным Лиманом

В международный розыск Шарапова объявили ещё в 2001 году, но задержать смогли лишь в июле 2017-го в деревне под Суздалем. До этого он скрывался с женой и сыном за границей, в том числе на Украине, но после новой беременности супруги семья вернулась в Россию и залегла на дно в глубинке. Скрывая лицо густой бородой и живя по поддельным документам, Шарап успел стать отцом семерых детей.