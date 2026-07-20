В Ростовской области продолжаются поиски сбежавшей пумы

В Цимлянском районе организованы мероприятия по поиску хищника. Об этом сообщили в администрации района. «Для поиска дикого животного подключены егеря, полиция, охотники», — уточнили в городской администрации. Напомним, что несколько дней назад от своих владельцев вырвалась на свободу пума, незаконно перевезённая в регион. Вскоре после этого местные жители стали сообщать о том, что видели хищника в окрестностях станицы Красноярской Цимлянского района. Тем не менее, обнаружить зверя до сих пор не удалось. Минприроды области выпустило специальную памятку с правилами поведения при неожиданной встрече с пумой. В документе рекомендуется воздерживаться от криков и резких движений, не поворачиваться к хищнику спиной, а также медленно отходить назад. При этом зрительный контакт необходимо поддерживать именно с глазами животного, а не смотреть просто на его морду.