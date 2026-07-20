За минувшую неделю в Челябинской области задержали 227 пьяных водителей

Если правонарушение совершено впервые, то наступает административная ответственность: в этом случае грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 45 тыс. рублей. Кроме того, для того, чтобы вернуть водительское удостоверение, потребуется заново сдать теоретический экзамен в Госавтоинспекции.