За минувшую неделю в Челябинской области задержали 227 пьяных водителей

Уточняется, что 29 водителей повторно сели за руль в нетрезвом виде. Возбуждены уголовные дела. По статье 264.1 УК РФ максимальная санкция — лишение свободы на срок до трех лет с конфискацией транспортного средства в доход государства.
Остальные — 198 — попались на пьяном вождении впервые или отказались от медицинского освидетельствования при наличии явных признаков опьянения.
Если правонарушение совершено впервые, то наступает административная ответственность: в этом случае грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 45 тыс. рублей. Кроме того, для того, чтобы вернуть водительское удостоверение, потребуется заново сдать теоретический экзамен в Госавтоинспекции.