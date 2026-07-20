КСИР раскрыл последствия удара Ирана по базе США в Кувейте

Ранее иранское агентство Mehr передавало со ссылкой на КСИР, что силы корпуса сбили американский разведывательно-ударный дрон MQ-9 в небе над городом Исламабад-э-Герб в провинции Керманшах на западе Ирана. Также, по данным ведомства, были уничтожены разведывательный самолет Р-8А и вертолет, находившиеся на базе в Иордании.