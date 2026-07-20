Какое наказание грозит отцу, за погибшего на Эльбрусе 11-летнего сына

Адвокат Геннадий Кузьмин высказал предположение, что отцу погибшего при восхождении на Эльбрус 11-летнего мальчика грозит уголовное дело. По мнению эксперта, такой исход событий вероятен на 100%.
Мужчина будет проходить обвиняемым по статье об оставлении в опасности.
Напомним, что отец и сын поднимались на вершину, когда оборвался страховочный трос. Ребенок скончался на месте, у мужчины диагностированы множественные переломы ребер и коленей.
Адвокат отметил, что отец нес ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетнего сына. Мужчина был предупрежден об опасности маршрута, но, несмотря ни на что, согласился продолжать движение. Это и станет основным свидетельством наличия вины.
«Отец будет субъектом этого преступления и будет привлечен к соответствующей уголовной ответственности. Состояние его здоровья, в зависимости от тех травм, которые он получил, судом будет учтено, но на сам факт привлечения к уголовной ответственности это не повлияет», — сказал Кузьмин в беседе с Абзацем.
Он так же не исключил, что другими фигурантами по данному уголовному делу могут стать те, кто выпустил отца и сына на маршрут. Если информация о них подтвердится, то речь пойдет о статье УК РФ «Халатность».
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.
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