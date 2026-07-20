Какое наказание грозит отцу, за погибшего на Эльбрусе 11-летнего сына

«Отец будет субъектом этого преступления и будет привлечен к соответствующей уголовной ответственности. Состояние его здоровья, в зависимости от тех травм, которые он получил, судом будет учтено, но на сам факт привлечения к уголовной ответственности это не повлияет», — сказал Кузьмин в беседе с Абзацем.