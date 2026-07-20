Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какое наказание грозит отцу, за погибшего на Эльбрусе 11-летнего сына

Адвокат Кузьмин: отцу мальчика, сорвавшегося на Эльбрусе, грозит уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

Адвокат Геннадий Кузьмин высказал предположение, что отцу погибшего при восхождении на Эльбрус 11-летнего мальчика грозит уголовное дело. По мнению эксперта, такой исход событий вероятен на 100%.

Мужчина будет проходить обвиняемым по статье об оставлении в опасности.

Напомним, что отец и сын поднимались на вершину, когда оборвался страховочный трос. Ребенок скончался на месте, у мужчины диагностированы множественные переломы ребер и коленей.

Адвокат отметил, что отец нес ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетнего сына. Мужчина был предупрежден об опасности маршрута, но, несмотря ни на что, согласился продолжать движение. Это и станет основным свидетельством наличия вины.

«Отец будет субъектом этого преступления и будет привлечен к соответствующей уголовной ответственности. Состояние его здоровья, в зависимости от тех травм, которые он получил, судом будет учтено, но на сам факт привлечения к уголовной ответственности это не повлияет», — сказал Кузьмин в беседе с Абзацем.

Он так же не исключил, что другими фигурантами по данному уголовному делу могут стать те, кто выпустил отца и сына на маршрут. Если информация о них подтвердится, то речь пойдет о статье УК РФ «Халатность».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.

Что известно о массированной атаке БПЛА на Москву и область ночью 20 июля: главное.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше