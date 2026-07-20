Подпорная стенка рухнула около ЖК «Красная поляна» в Нижнем Новгороде. Речь идет об опоре рядом с магазином «Фикс Прайс», где также расположена лестница.
По словам очевидцев, подрядчик планировал сделать на свободном участке под подпорной стенкой якобы платную парковку. Однако когда начал копать, бетонная конструкция начала разрушаться.
Что теперь будет с лестницей и самой стеной, неизвестно. Редакция сайта pravda-nn.ru направила запрос в городскую администрацию.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что три происшествия на воде зафиксированы за сутки в Нижегородской области.