Машина и заборы домов повреждены из-за обломков БПЛА в Одинцовском округе

«Силами ПВО отражена атака БПЛА. В Одинцовском округе в результате падения БПЛА повреждён легковой автомобиль жителя Кубинки, а также заборы частных домовладений», — написал глава округа Андрей Иванов в своём канале в «Максе».
Он также напомнил жителям о запрете снимать и публиковать работу ПВО и распространять сведения о действиях специальных служб.
За ночь с 19 на 20 июля российские силы ПВО перехватили и уничтожили 381 украинский беспилотник самолётного типа. Дроны ВСУ пытались ударить по территории 18 регионов РФ, включая Москву и область. При этом 85 БПЛА уничтожены на подлёте к столице.
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