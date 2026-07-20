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Машина и заборы домов повреждены из-за обломков БПЛА в Одинцовском округе

В Одинцовском городском округе Подмосковья ночью произошла атака беспилотников, в результате которой повреждены заборы частных домов и легковой автомобиль. Пострадавших нет, сообщили в администрации округа.

«Силами ПВО отражена атака БПЛА. В Одинцовском округе в результате падения БПЛА повреждён легковой автомобиль жителя Кубинки, а также заборы частных домовладений», — написал глава округа Андрей Иванов в своём канале в «Максе».

Он также напомнил жителям о запрете снимать и публиковать работу ПВО и распространять сведения о действиях специальных служб.

За ночь с 19 на 20 июля российские силы ПВО перехватили и уничтожили 381 украинский беспилотник самолётного типа. Дроны ВСУ пытались ударить по территории 18 регионов РФ, включая Москву и область. При этом 85 БПЛА уничтожены на подлёте к столице.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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