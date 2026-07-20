В Венесуэле уточнили число жертв и пострадавших от землетрясений

По его информации, на 19 июля число пострадавших составляет 16 740 человек. Спасателям удалось вызволить из-под завалов 6462 человека. Более 17,9 тыс. венесуэльцев остались без крыши над головой. Почти 23,8 тыс. жителей сейчас находятся в 107 временных лагерях. В зоне бедствия развернута масштабная операция: там работают около 31 тыс. спасателей и почти 32 тыс. добровольцев. Среди них — 2,2 тыс. иностранных специалистов.
Подземные толчки полностью разрушили 190 строений. Еще 856 зданий получили серьезные повреждения. В пострадавшие регионы уже доставили около 11 тыс. тонн продовольствия и более 35,6 млн литров воды. Медицинскую помощь успели оказать почти 40 тыс. человек.