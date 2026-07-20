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В Венесуэле уточнили число жертв и пострадавших от землетрясений

Число жертв двух землетрясений, которые обрушились на Венесуэлу 24 июня, выросло до 5208 человек. Эти данные озвучил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По его информации, на 19 июля число пострадавших составляет 16 740 человек. Спасателям удалось вызволить из-под завалов 6462 человека. Более 17,9 тыс. венесуэльцев остались без крыши над головой. Почти 23,8 тыс. жителей сейчас находятся в 107 временных лагерях. В зоне бедствия развернута масштабная операция: там работают около 31 тыс. спасателей и почти 32 тыс. добровольцев. Среди них — 2,2 тыс. иностранных специалистов.

Подземные толчки полностью разрушили 190 строений. Еще 856 зданий получили серьезные повреждения. В пострадавшие регионы уже доставили около 11 тыс. тонн продовольствия и более 35,6 млн литров воды. Медицинскую помощь успели оказать почти 40 тыс. человек.

Напомним, вечером 24 июня у побережья Венесуэлы с интервалом меньше минуты произошли два землетрясения. Их магнитуда составила 7,2 и 7,5. Как отметили в Геологической службе США (USGS), эти толчки стали самыми мощными в стране с 1900 года.

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