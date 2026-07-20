Казахстанец обратился в полицию из-за щедрого перевода во время застолья

По информации пресс-службы ведомства, во время совместного застолья с употреблением спиртных напитков 41-летний житель области решил, что дружеская атмосфера позволяет не только поднять бокал, но и воспользоваться чужим телефоном.
"Пока владелец смартфона был занят общением, мужчина незаметно взял его мобильный телефон, открыл банковское приложение и перевел на свой счет 1 миллион тенге.
О пропаже денег потерпевший узнал лишь спустя несколько дней, проверив историю операций. Осознав, что щедрый перевод он никому не отправлял, мужчина обратился в полицию", — рассказали в ДП Актюбинской области.
Стражи порядка оперативно установили личность подозреваемого и доставили его в отдел полиции. В ходе допроса он дал признательные показания и пояснил, что похищенные денежные средства уже успел потратить на личные нужды.
Проводится досудебное расследование по факту кражи.