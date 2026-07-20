Пять дронов ВСУ пытались атаковать Калужскую область

На месте падения дронов работают оперативные группы, обеспечивая безопасность и оценивая последствия. По предварительной информации, пострадавших граждан и разрушений инфраструктуры нет.
В ночь на 20 июля российская ПВО сбила 381 украинский беспилотник самолётного типа. Дроны фрага пытались ударить по территории 18 регионов РФ, включая Москву и область. При этом 85 БПЛА уничтожены на подлёте к столице.
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