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В области спасли двух купальщиков, которые не смогли самостоятельно выбраться на берег

Госпитализация им не потребовалась.

В Калининградской области в воскресенье, 19 июля, спасли двух купальщиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

На городском пляже в Балтийском округе в 13:45 муниципальные спасатели помогли выбраться на берег мужчине, который не смог сделать это самостоятельно. В 14:40 в Янтарном округе спасатели извлекли из воды мужчину, который купался в запрещённом месте, — в 300 метрах от оборудованного пляжа. Он также не смог сам выйти на берег.

Оба человека находились в сознании. Их передали медикам. Госпитализация после осмотра не потребовалась.

В МЧС напомнили правила поведения на воде:

не купайтесь в необорудованных местах;

не заплывайте далеко от берега;

объективно оценивайте свои возможности;

не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не ныряйте в незнакомых местах;

не игнорируйте знак «Купание запрещено»;

если увидели происшествие на водоёме, звоните по номеру «101» или «112».

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