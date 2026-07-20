В области спасли двух купальщиков, которые не смогли самостоятельно выбраться на берег

На городском пляже в Балтийском округе в 13:45 муниципальные спасатели помогли выбраться на берег мужчине, который не смог сделать это самостоятельно. В 14:40 в Янтарном округе спасатели извлекли из воды мужчину, который купался в запрещённом месте, — в 300 метрах от оборудованного пляжа. Он также не смог сам выйти на берег.