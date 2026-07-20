Школьники в Жирновске украли 124 тыс из магазина и купили сладости

Оперативники быстро вышли на след подозреваемых. Ими оказались двое школьников — 13 и 15 лет. Мальчики сразу признались в содеянном. Выяснилось, что ночью 7 июля они подошли к магазину, залезли по пожарной лестнице на второй этаж и обнаружили незапертую балконную дверь. Через нее подростки проникли внутрь, взяли наличные из кассы, а затем тем же путем выбрались на улицу и убежали.