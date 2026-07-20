Экс-менеджера новосибирской компании судят за хищение 4,4 млн рублей

Заместитель прокурора Дзержинского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего регионального менеджера по эксплуатации сети. Он обвиняется по трём статьям: присвоение с использованием служебного положения, мошенничество в крупном размере и мошенничество в особо крупном размере.