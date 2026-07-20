Экс-менеджера новосибирской компании судят за хищение 4,4 млн рублей

В Новосибирске перед судом предстанет бывший менеджер ООО «Сибирские сети», обвиняемый в хищении имущества компании на сумму более 4,4 миллиона рублей.
«Обвиняемый, являясь материально ответственным лицом и имея доступ к товарно-материальным ценностям, похитил принадлежащее компании имущество на общую сумму свыше 4,4 млн рублей», — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Заместитель прокурора Дзержинского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего регионального менеджера по эксплуатации сети. Он обвиняется по трём статьям: присвоение с использованием служебного положения, мошенничество в крупном размере и мошенничество в особо крупном размере.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Дзержинский районный суд города Новосибирска.