Предприниматель из Лесосибирска отделался «условкой» за контрабанду древесины

В Лесосибирске директор компании «Тара» получил условный срок за контрабанду древесины. Как пишут «Горновости» со ссылкой на прокуратуру Красноярского края, с 2021 по 2025 год предприниматель организовал вывоз в Китай и другие страны пиломатериалов ценных хвойных и лиственных пород.