Три человека погибли во время пожара в свердловском селе Курки

Пожар произошел утром 18 июля. По данным следствия, супруги 1957 и 1961 годов рождения и их сын 1989 года рождения вместе с еще одним родственником отмечали день рождения одного из них. После празднования, в ночь на 18 июля, трое членов семьи ушли отдыхать в дом, а четвертый заночевал в бане. Он и заметил под утро возгорание на веранде: пытался потушить его сам, но не сумел — огонь постепенно перебросился на дом.