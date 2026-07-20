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Три человека погибли во время пожара в свердловском селе Курки

Тела двух мужчин и одной женщины были найдены при тушении пожара в доме в селе Курки Артинского района, сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Источник: СКР по Свердловской области

Пожар произошел утром 18 июля. По данным следствия, супруги 1957 и 1961 годов рождения и их сын 1989 года рождения вместе с еще одним родственником отмечали день рождения одного из них. После празднования, в ночь на 18 июля, трое членов семьи ушли отдыхать в дом, а четвертый заночевал в бане. Он и заметил под утро возгорание на веранде: пытался потушить его сам, но не сумел — огонь постепенно перебросился на дом.

В дальнейшем прибывшие пожарные потушили огонь. Тела были обнаружены в жилище. Смерть наступила от воздействия высокой температуры и отравления продуктами горения. «Пожилые супруги являлись пенсионерами, их сын официально трудоустроен не был. Все они характеризовались удовлетворительно. Наработанные материалы сотрудники полиции передали нашим коллегам из регионального СК России», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Следователи проверяют версию об аварийном состоянии электропроводки как возможной причины пожара, а также проводят судебные экспертизы для установления точных обстоятельств трагедии, допрашивают свидетелей, анализируют характеризующую документацию.