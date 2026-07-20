Иран нанес новые удары по Бахрейну

Незадолго до этого в королевстве включили сирены воздушной тревоги. Местное Министерство внутренних дел обратилось к гражданам с призывом сохранять спокойствие, немедленно пройти в ближайшие укрытия и доверять только официальным источникам информации.
Ранее Корпус стражей Исламской революции Ирана взял на себя ответственность за нанесение ударов по целям в Бахрейне. По заявлению КСИР, иранские военные поразили склад американских беспилотников, а также главный центр по развитию искусственного интеллекта Бахрейна. Для атаки использовались баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты.