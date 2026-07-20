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Иран нанес новые удары по Бахрейну

Тегеран атаковал объекты на территории Бахрейна. Системы противовоздушной обороны королевства зафиксировали атаку со стороны Ирана. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабийя» со ссылкой на бахрейнское государственное телевидение.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Незадолго до этого в королевстве включили сирены воздушной тревоги. Местное Министерство внутренних дел обратилось к гражданам с призывом сохранять спокойствие, немедленно пройти в ближайшие укрытия и доверять только официальным источникам информации.

В ночь на 20 июля Вооруженные силы США завершили очередную серию ударов по иранской территории. Американские атаки продолжаются уже девятые сутки подряд.

Ранее Корпус стражей Исламской революции Ирана взял на себя ответственность за нанесение ударов по целям в Бахрейне. По заявлению КСИР, иранские военные поразили склад американских беспилотников, а также главный центр по развитию искусственного интеллекта Бахрейна. Для атаки использовались баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты.

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