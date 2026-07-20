В Самарской области накрыли две нарколаборатории

Кроме того, в ФСБ установили, что в мае 2026 года 22-летний тольяттинец организовал на территории Ставропольского района нарколабораторию для производства «синтетики», чтобы затем продавать на территории региона. Из незаконного оборота изъяли более 3,8 кг мефедрона, а также лабораторное оборудование и свыше 300 литров прекурсоров.