Пьяный водитель без прав устроил погоню с ДПС в Амурске

В Амурске 37-летний мужчина на автомобиле без номеров попытался уйти от инспекторов и устроил опасную погоню по городским улицам. Нарушителя удалось задержать при помощи оперативника, который случайно проезжал мимо, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.