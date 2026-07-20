Пьяный водитель без прав устроил погоню с ДПС в Амурске

В Амурске 37-летний мужчина на автомобиле без номеров попытался уйти от инспекторов и устроил опасную погоню по городским улицам. Нарушителя удалось задержать при помощи оперативника, который случайно проезжал мимо, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
Машину с повреждённым кузовом заметил экипаж ДПС. Водитель не остановился по требованию полицейских, выезжал на встречную полосу, сдавал назад и создавал угрозу пешеходам, пытаясь оторваться от преследования.
Перекрыть путь автомобилю инспекторы смогли вместе с оказавшимся поблизости сотрудником уголовного розыска. За рулём находился житель посёлка Известкового, у которого не было ни водительских прав, ни документов на машину. Проверка подтвердила, что мужчина был пьян.
Суд назначил нарушителю десять суток административного ареста. Автомобиль отправили на специализированную стоянку.