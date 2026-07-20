30-летний воронежец пострадал в ДТП с «Камазом»

В воскресенье ночью на улице Пешестрелецкой в Воронеже произошло ДТП с пострадавшим. Как сообщили в ГУ МВД по региону, в районе дома № 109 столкнулись «Хендэ Солярис», которым управлял 30-летний воронежец и «Камаз» под управлением 25-летнего местного жителя. Причиной ДТП стало нарушение безопасной дистанции водителем легковушки до идущего впереди грузовика.