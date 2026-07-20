ФСБ предотвратила теракт в отношении участника СВО в Ставропольском крае

15 июля правоохранители также задержали в Тюменской области россиянина, который готовился к теракту на одном из нефтяных предприятий Югры. Мужчина достал из схрона СВУ, чтобы позднее совершить диверсионно-террористический акт на одном из предприятий в Нягани.