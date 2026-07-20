ФСБ предотвратила теракт в отношении участника СВО в Ставропольском крае

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в отношении участника специальной военной операции (СВО) в Ставропольском крае. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщили в ЦОС ведомства.
— В Ставропольском крае пресечена противоправная деятельность гражданина России 1977 года рождения, причастного к подготовке террористического акта в отношении участника специальной военной операции, — уточнили в ведомстве.
Подозреваемый самостоятельно связался с представителем украинской спецслужбы. После, выполняя задания куратора, злоумышленник провел разведку по месту проживания экс-военного, а также приступил к изготовлению СВУ для подрыва его машины.
При попытке реализации преступного замысла он был задержан, специалистами изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства в домашних условиях, а также средства связи, передает ТАСС.
15 июля правоохранители также задержали в Тюменской области россиянина, который готовился к теракту на одном из нефтяных предприятий Югры. Мужчина достал из схрона СВУ, чтобы позднее совершить диверсионно-террористический акт на одном из предприятий в Нягани.