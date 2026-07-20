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Хабаровчанин застрелил соседа из самодельного ружья во дворе дома

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и продолжают восстанавливать все обстоятельства произошедшего.

В Хабаровске 59-летнего мужчину заключили под стражу по подозрению в убийстве знакомого. Об этом сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Трагедия произошла вечером 16 июля возле дома на улице Тихоокеанской. По версии следствия, мужчины встретились во дворе и стали распивать спиртное на лавочке. Вскоре между ними без видимой причины началась ссора, которая переросла в драку.

После потасовки подозреваемый поднялся в квартиру, взял самодельное огнестрельное оружие и вернулся на улицу. Он подошёл к соседу и выстрелил ему в грудь, после чего ушёл домой. Потерпевший скончался на месте.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и продолжают восстанавливать все обстоятельства произошедшего. Суд отправил фигуранта под стражу на время расследования.