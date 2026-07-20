Суд приостановил деятельность омской школы после ДТП с погибшим

— автобус, используемый для перевозки детей, не был внесен в реестр лицензий;

— ответственное за безопасность дорожного движения лицо не прошло обязательную аттестацию;

— путевые листы оформлялись с нарушениями, отсутствовали подписи ответственных лиц;

— транспортное средство не оснащено аппаратурой спутниковой навигации;

— медицинские осмотры водителей проводились формально, послерейсовые осмотры не проводились;

— не осуществлялись инструктажи водителей, не проводился анализ ДТП и нарушений ПДД;

— отсутствовали документы о стажировке водителей и справки о судимости", — заявили в пресс-службе.