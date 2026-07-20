Суд приостановил деятельность омской школы после ДТП с погибшим

По информации «СуперОмска», бессрочная лицензия на «Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами» выдана школе Ространснадзором в 2019 году. За образовательным учреждением ранее числилась «ГАЗель» 2012 года выпуска.
"Поводом для проведения внеплановой проверки послужило дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса 10 мая 2026 года, в результате которого погиб один человек и девять получили травмы.
В ходе проверки установлены многочисленные грубые нарушения:
— автобус, используемый для перевозки детей, не был внесен в реестр лицензий;
— ответственное за безопасность дорожного движения лицо не прошло обязательную аттестацию;
— путевые листы оформлялись с нарушениями, отсутствовали подписи ответственных лиц;
— транспортное средство не оснащено аппаратурой спутниковой навигации;
— медицинские осмотры водителей проводились формально, послерейсовые осмотры не проводились;
— не осуществлялись инструктажи водителей, не проводился анализ ДТП и нарушений ПДД;
— отсутствовали документы о стажировке водителей и справки о судимости", — заявили в пресс-службе.
Заявляется, что директор школы вину признала, нарушения приняты к устранению, а автобус в настоящее время не эксплуатируется. Суд при принятии решения учел, что допущенные нарушения создают реальную угрозу жизни и здоровью детей.
Уточняется, что постановление подлежит немедленному исполнению, однако может быть обжаловано.
Как сообщалось ранее, 10 мая 2026 года, на трассе Тюмень — Омск произошло столкновение школьного автобуса «Газель» столкнулся с фурой. В салоне находились 8 детей, которые ездили на соревнования. Один мальчик, 12 лет, погиб на месте, семь детей доставили в больницу.