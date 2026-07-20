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Суд приостановил деятельность омской школы после ДТП с погибшим

Тюкалинский городской суд Омской области привлек к административной ответственности МБОУ «Малиновская средняя общеобразовательная школа» за нарушения лицензионных требований при осуществлении перевозок пассажиров автобусами. Как сообщает в понедельник, 20 июля 2026 года, объединенная пресс-служба судов Омской области, деятельность образовательного учреждения в части эксплуатации автобуса приостановлена.

Источник: «СуперОмск»

По информации «СуперОмска», бессрочная лицензия на «Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами» выдана школе Ространснадзором в 2019 году. За образовательным учреждением ранее числилась «ГАЗель» 2012 года выпуска.

"Поводом для проведения внеплановой проверки послужило дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса 10 мая 2026 года, в результате которого погиб один человек и девять получили травмы.

В ходе проверки установлены многочисленные грубые нарушения:

— автобус, используемый для перевозки детей, не был внесен в реестр лицензий;
— ответственное за безопасность дорожного движения лицо не прошло обязательную аттестацию;
— путевые листы оформлялись с нарушениями, отсутствовали подписи ответственных лиц;
— транспортное средство не оснащено аппаратурой спутниковой навигации;
— медицинские осмотры водителей проводились формально, послерейсовые осмотры не проводились;
— не осуществлялись инструктажи водителей, не проводился анализ ДТП и нарушений ПДД;
— отсутствовали документы о стажировке водителей и справки о судимости", — заявили в пресс-службе.

Заявляется, что директор школы вину признала, нарушения приняты к устранению, а автобус в настоящее время не эксплуатируется. Суд при принятии решения учел, что допущенные нарушения создают реальную угрозу жизни и здоровью детей.

Уточняется, что постановление подлежит немедленному исполнению, однако может быть обжаловано.

Как сообщалось ранее, 10 мая 2026 года, на трассе Тюмень — Омск произошло столкновение школьного автобуса «Газель» столкнулся с фурой. В салоне находились 8 детей, которые ездили на соревнования. Один мальчик, 12 лет, погиб на месте, семь детей доставили в больницу.