ФСБ предотвратила теракт против участника СВО в Ставропольском крае

Ранее в ФСБ сообщили, что украинская военная разведка пытается добывать российские авиадетали для ремонта самолётов и вертолётов через агентов в РФ. Киеву остро не хватает запчастей для поддержания боеготовности машин серии «Ми», «Су» и «МиГ», поэтому в ход идут любые каналы. Один из граждан России, пытавшийся продать подшипники для авиатехники заводу «Мотор Сич», уже получил срок.