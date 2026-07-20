Мужчина, севший на поезд в Братске, украл у попутчика 280 тысяч рублей

Местные транспортные полицейские установили гражданина, который похитил у попутчика 280 тысяч рублей. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.
С заявлением в полицию обратился мужчина, который ехал в поезде «Тында — Кисловодск». Он рассказал, что после отправления поезда от станции «Вихоревка» не обнаружил 280 тысяч рублей, которые были при нем.
В ходе работы стражи магистралей по горячим следам установили и задержали подозреваемого в хищении денег. Им оказался 47-летний житель Республики Тыва, следовавший в указанном поезде от станции «Падунские Пороги» до Красноярска, — говорится в сообщении транспортной полиции.
Задержанный рассказал, что взял деньги, когда находился с потерпевшим в вагоне-ресторане. Часть из них на момент задержания мужчина успел потратить, однако большую часть средств транспортные полицейские изъяли у подозреваемого.
В отношении мужчины завели уголовное дело о краже.