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Мужчина, севший на поезд в Братске, украл у попутчика 280 тысяч рублей

Транспортные полицейские по горячим следам раскрыли кражу в поезде, который проходил через Братск.

Источник: ТК Город

Местные транспортные полицейские установили гражданина, который похитил у попутчика 280 тысяч рублей. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

С заявлением в полицию обратился мужчина, который ехал в поезде «Тында — Кисловодск». Он рассказал, что после отправления поезда от станции «Вихоревка» не обнаружил 280 тысяч рублей, которые были при нем.

В ходе работы стражи магистралей по горячим следам установили и задержали подозреваемого в хищении денег. Им оказался 47-летний житель Республики Тыва, следовавший в указанном поезде от станции «Падунские Пороги» до Красноярска, — говорится в сообщении транспортной полиции.

Задержанный рассказал, что взял деньги, когда находился с потерпевшим в вагоне-ресторане. Часть из них на момент задержания мужчина успел потратить, однако большую часть средств транспортные полицейские изъяли у подозреваемого.

В отношении мужчины завели уголовное дело о краже.