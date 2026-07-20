В Белгородской области за сутки погиб один житель и еще 14 ранены из-за атак ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить массированные удары по территории Белгородской области, из-за чего за прошедшие сутки погиб один житель и еще 14 получили ранения. Об этом рассказал в «Максе» врио главы региона Александр Шуваев.