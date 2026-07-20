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В Белгородской области за сутки погиб один житель и еще 14 ранены из-за атак ВСУ

Боевики ВСУ продолжают наносить удары по Белогородской области.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить массированные удары по территории Белгородской области, из-за чего за прошедшие сутки погиб один житель и еще 14 получили ранения. Об этом рассказал в «Максе» врио главы региона Александр Шуваев.

По данным политика, враг при атаках использовал беспилотные аппараты, реактивные системы залпового огня и артиллерии. Только в период с ночи 19 июля по утро 20 июля над областью было уничтожено 170 дронов.

«В Белгороде, Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Ивнянском, Шебекинском округах получили ранения 14 мирных жителей, среди которых двое детей», — говорится в сообщении.

У еще одного трехлетнего ребенка травмы не подтвердились, его отпустили домой. Однако остальных пришлось экстренно госпитализировать. Состояние несовершеннолетних оценивается как средняя степень тяжести.

Ранее сообщалось, что СК России возбудил уголовное дело в связи с терактом после атаки украинских дронов на Москву и область. Сотрудники ведомства продолжают расследовать ЧП.

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