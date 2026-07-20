Трое китайцев оказались в больнице после атаки дронов на Подмосковье

«Ещё шестеро пострадавших, в том числе три гражданина Китая, госпитализированы в Домодедовскую больницу», — указал глава области.
В числе наиболее тяжёлых пациентов — 74-летний мужчина с множественными ранениями. Его готовят к переводу в один из столичных медицинских центров. Кроме того, у 53-летнего пострадавшего диагностировали открытый перелом бедра, у 26-летнего — повреждение голени. Ещё трое мужчин получили осколочные травмы.
Ранее Life.ru рассказывал, что число пострадавших при атаке украинских беспилотников на Подмосковье выросло до десяти. По словам губернатора Андрея Воробьёва, во время налёта БПЛА ВСУ были повреждены многоквартирные жилые дома и коммерческие объекты.
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