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Трое китайцев оказались в больнице после атаки дронов на Подмосковье

Трое граждан Китая госпитализированы после атаки беспилотников в Московской области. Всего, по уточнённым данным, пострадали десять человек, среди них один ребёнок. Об этом написал у себя в телеграм-канале губернатор региона Андрей Воробьёв.

Источник: Life.ru

«Ещё шестеро пострадавших, в том числе три гражданина Китая, госпитализированы в Домодедовскую больницу», — указал глава области.

В числе наиболее тяжёлых пациентов — 74-летний мужчина с множественными ранениями. Его готовят к переводу в один из столичных медицинских центров. Кроме того, у 53-летнего пострадавшего диагностировали открытый перелом бедра, у 26-летнего — повреждение голени. Ещё трое мужчин получили осколочные травмы.

Ранее Life.ru рассказывал, что число пострадавших при атаке украинских беспилотников на Подмосковье выросло до десяти. По словам губернатора Андрея Воробьёва, во время налёта БПЛА ВСУ были повреждены многоквартирные жилые дома и коммерческие объекты.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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