Один человек погиб и 13 ранены в результате атак дронов ВСУ на Брянскую область

Ранения различной степени тяжести получили трое мирных жителей, а также жители Погарского и Стародубского районов. Глава региона выразил соболезнования родным погибшего и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
«За сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады “БАРС-Брянск”, МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделениями Росгвардии уничтожено 100 вражеских БПЛА самолётного типа», — уточнил врио губернатора Егор Ковальчук.
Ранее ВСУ обстреляли свиноводческий комплекс в Брянской области. В результате инцидента серьёзно повреждены несколько производственных корпусов, зафиксированы возгорания.
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