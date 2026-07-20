Один человек погиб и 13 ранены в результате атак дронов ВСУ на Брянскую область

В результате атак украинских беспилотников на Брянскую область за сутки один человек погиб, ещё 13 получили ранения. Смертельные травмы получил водитель пожарного автомобиля в поселке Белая Березка, выехавший на тушение возгорания, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.