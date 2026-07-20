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Число пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье достигло десяти

Число пострадавших в результате атаки беспилотников на Московскую область 20 июля выросло до десяти. Среди раненых — один несовершеннолетний. Уточненные данные привел губернатор региона Андрей Воробьев.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«По уточненной информации, в результате атаки БПЛА на территории Московской области пострадали 10 человек, в том числе один ребенок», — написал глава области в своем канале на платформе «Макс».

Ранее в понедельник Воробьев сообщил, что минувшей ночью системы ПВО отразили налет дронов ВСУ. Основной удар пришелся на Подольск, Домодедово и Одинцовский городской округ. В Подольске вспыхнули пожары, повреждения получили несколько объектов гражданской инфраструктуры и частный дом. В Домодедове, по предварительным данным, травмирован один человек. Еще один пострадал на трассе М-4, где упал беспилотник. Как уточнила глава Домодедово Евгения Хрусталева, шесть человек были доставлены в больницы.

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