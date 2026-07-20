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Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Подмосковье увеличилось до 10

Количество пострадавших при атаке украинских беспилотников по объектам на территории Московской области увеличилось до 10. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

Количество пострадавших при атаке украинских беспилотников по объектам на территории Московской области увеличилось до 10. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

В Домодедово помощь понадобилась семерым жителям. 27-летний мужчина с осколочным ранением голени от госпитализации отказался. Еще шестеро раненых, в том числе трех граждан Китая, доставили в Домодедовскую больницу.

— В Одинцовском округе 11-летней девочке диагностирована острая реакция на стресс — госпитализация ей не потребовалась, — уточнил губернатор в своем Telegram-канале.

Кроме того, в Подольске пострадали две женщины. Одной из них с ссадинами на лице и гематомой врачи оказали помощь на месте. Вторая пострадавшая от госпитализации отказалась.

По словам Воробьева, основные последствия от удара украинской армии зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе. При падении дронов повреждены несколько домов и объекты гражданской инфраструктуры.

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