Курьер из Самары забрала у местного жителя 10 млн рублей для мошенников

По данным следствия, фигурантка вступила в сговор с телефонными мошенниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Обвиняемая действовала в роли курьера: она лично получила от обманутого гражданина более 10 млн рублей, часть суммы оставила себе в качестве вознаграждения, остальное перечислила подельникам.
Силовики задержали злоумышленницу. На имущество женщины наложен арест — в том числе на недвижимость, расчетные счета в кредитных и микрофинансовых организациях, а также на изъятые на этапе следствия наличные средства в размере 1 млн рублей.
Уголовное дело направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд Самары.