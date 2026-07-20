Курьер из Самары забрала у местного жителя 10 млн рублей для мошенников

По данным следствия, фигурантка вступила в сговор с телефонными мошенниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Обвиняемая действовала в роли курьера: она лично получила от обманутого гражданина более 10 млн рублей, часть суммы оставила себе в качестве вознаграждения, остальное перечислила подельникам.