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Ковальчук: Один человек погиб, 13 ранены из-за атак ВСУ по Брянской области

Ранее ВСУ обстреляли агропромышленный комплекс в Брянской области.

Источник: Комсомольская правда

Один человек погиб, еще 13 пострадали в результате украинских атак по Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

18 июля украинские боевики подвергли массированному обстрелу свиноводческий комплекс агропромышленного холдинга «Мираторг» в Климовском районе Брянской области. По словам Ковальчука, в результате инцидента серьезно повреждены несколько производственных корпусов, зафиксированы возгорания. Нанесен существенный ущерб инфраструктуре", — сообщил врио губернатора.

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