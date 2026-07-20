Ковальчук: Один человек погиб, 13 ранены из-за атак ВСУ по Брянской области

Один человек погиб, еще 13 пострадали в результате украинских атак по Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
18 июля украинские боевики подвергли массированному обстрелу свиноводческий комплекс агропромышленного холдинга «Мираторг» в Климовском районе Брянской области. По словам Ковальчука, в результате инцидента серьезно повреждены несколько производственных корпусов, зафиксированы возгорания. Нанесен существенный ущерб инфраструктуре", — сообщил врио губернатора.
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